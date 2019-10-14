В Пентагоне признали, что войска США в Сирии попали в ловушку

Военные США в Сирии оказались между турецкими войсками, которые организовывают операцию против курдских формирований, и сирийской армией. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, двигающейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг», - сообщил Эспер в эфире Fox News, назвав ситуацию «ужасной».

При этом он добавил, что Соединенные Штаты «не подписывались» на войну с Турцией ради защиты сирийских курдов. Эспер отметил, что у Вашингтона недостаточно сил в регионе, чтобы предотвратить наступление турецких войск.

Напомним, сирийская армия собирается разместиться на границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные войска уже начали переброску сил в северную часть государства, где турецкая сторона проводит операцию.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган девятого октября заявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России группировки ИГИЛ. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по городу Рас эль-Айн и некоторым другим поселениям на границе двух государств.