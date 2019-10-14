В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники

Работодатель обязан оплатить работу в праздничный день в двойном объеме или предоставить дополнительный выходной сотруднику, заявили в пресс-службе Роструда.

Привлекать к работе в официальные выходные и праздники возможно только в исключительных ситуациях с письменного согласия человека. При этом работодатель должен издать соответствующий приказ.

Работающим сдельно за выход на работу в праздники необходимо платить не менее чем в двойном размере, а сотрудникам, которые трудятся по тарифам, - не менее двойной тарифной ставки.

По своему усмотрению работник может отказаться от оплаты и взять дополнительный день отдыха. Причем это обязательно должен быть целый день вне зависимости от того, сколько часов фактически отработал человек. При этом просить сотрудника выйти на работу в выходной можно лишь при необходимости выполнения срочных дел, от которых зависит функционирование предприятия.

Существует группа работников, которых можно привлечь к работе в праздники только при особых условиях. Это инвалиды, матери и отцы-одиночки, женщины с детьми до трех лет, работники с детьми-инвалидами, опекуны и попечители несовершеннолетних и другие. При их привлечении работодатель должен убедиться, что им не запрещено работать по состоянию здоровья, пишет РИА Новости.

Однако существуют ситуации, при которых сотрудника можно привлечь к работе в выходной день без его согласия. К ним относятся предотвращение катастрофы, аварии на производстве, несчастных случаев и так далее. Кроме того, согласие не требуется в случаях введения военного или чрезвычайного положения, а также при ЧП - пожаре, наводнениях, эпидемии.