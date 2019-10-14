Премьера Украины заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт, на котором выступала ультраправая рок-группа «Сокира Перуна».

Фотография с мероприятия была опубликована в Сети. На кадре политик стоит на сцене на фоне коловрата, используемого некоторыми неонацистскими группировками в качестве символики.

В отношении «Сокиры Перуна» еще весной 2018 года было возбуждено уголовное дело из-за использования нацистских символов во время выступлений.

Как сообщает Страна.uа со ссылкой на лидера украинских радикалов Евгения Карася, организатором концерта выступил обвиняемый в убийстве украинского писателя и журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько.