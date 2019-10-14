Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечают в России 14 октября. В этот день верующие вспоминают, как Богородица спасла молящихся людей в осажденном Константинополе.

Празднику Покрова посвящены церковь Покрова на Нерли, построенная в 12 веке и собор Покрова на Рву, известный как собор Василия Блаженного.

В славянском календаре Покров означал завершение сельскохозяйственных работ и приход зимы. Хозяйки начинали готовить дом к заморозкам, а в это время часто выпадал первый снег. Покров считался девичьим праздником, потому что ассоциировался с покрывающим голову невесты платком.

С праздника на Руси начинались свадьбы. Созданные в это время семьи считались счастливыми и крепкими. Хозяйки пекли блины и читали молитвы Пресвятой Богородице. Также пекли каравай и угощали соседей, а остатки – сушили до Великого поста.

Кроме того, славяне имели список примет на этот день, считалось, что на Покров можно было составить прогноз на зиму. Если в этот день дует северный или восточный ветер – то зима ожидалась холодной, если южный – то снежной и мягкой. Если в этот день журавли полетят на юг, то грядут холода, если будет дождь и гром – то зима будет бесснежной, а если опали листья на кленах и березах – то придут суровые морозы.

В этот день верующим следует пойти в церковь и попросить у Пресвятой Богородицы здоровья, милосердия и благополучия, а одинокие могут попросить крепкую любовь. Запрещается в праздник Покров злиться и ссориться, конфликтовать, а также работать, делать ремонт и распивать алкогольные напитки.