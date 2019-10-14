В России завершается переход на цифровое вещание

С сегодняшнего дня на цифровое вещание перейдут жители еще 21 региона России. Четвертая волна подключения охватит порядка 40 миллионов человек. Аналоговый сигнал вещания отключат в том числе в Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Татарстане, Крыму и Севастополе.

Этот этап станет завершающим при переходе федерального телевидения на «цифру». Аналоговый сигнал вещания обязательных общедоступных федеральных каналов будет отключен в Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Саратовской и Челябинской областях. Также в республике Алтай, в Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Татарстане, Крыму и Севастополе.

Напомним, на сегодняшний день от аналогового к цифровому телевещанию перешли уже 64 региона. По данным Счетной палаты, на программу перехода на «цифру» было направлено более 167 миллиардов рублей.