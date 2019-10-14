Флот ВМС США поздравили фотографией с российским крейсером

Американский конгрессмен Брайан Маст допустил нелепую ошибку, поздравляя американский флот с годовщиной основания ВМС.

«С днем рождения, американский флот! Мы благодарим всех мужчин и женщин, которые несут службу для того, чтобы наши моря были безопасными», - написал Маст в Twitter.

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Все бы ничего, только свое поздравление конгрессмен проиллюстрировал фотографией российского крейсера «Петр Великий». Ошибку политика заметил военный обозреватель Politico Дейв Браун. Тогда конгрессмен поправил твит, заменив фотографию на официальный проморолик ВМС США.

В ноябре 2018 года американский журнал The National Interest опубликовал рейтинг, в котором «Петр Великий» вошел в пятерку самых опасных для американских ВМС российский кораблей.