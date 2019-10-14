Диетологи раскрыли секрет «эликсира молодости»

Итальянские диетологи раскрыли секрет, как уберечь свой организм от преждевременного старения.

По их словам, физическая активность и питание являются основными аргументами в борьбе за вечную молодость. Итальянские женщины, согласно статистике, живут до 85 лет, а мужчины немногим меньше – до 81 года. Специалисты решили докопаться до истины и выяснить, в чем секрет их долголетия.

Жители Италии, как оказалось, питаются качественной пищей, получая достаточное количество белка, фолиевой кислоты, витаминов. Они употребляют гораздо больше овощей, чем в среднем в мире, а корнеплоды обладают антиоксидантными свойствами.

Эксперты призывают включить в рацион «продукты молодости», богатые микроэлементами, витаминами C и E, полиненасыщенными жирами, такими как омега-3. Кроме того, необходимо есть синие, красные и оранжевые, а также зеленые фрукты, овощи и ягоды. Специалисты отмечают полезные качества жирной рыбы, сухофруктов и семен – именно эти продукты диетологи называют «эликсиром молодости».

В завтрак врачи посоветовали включить сок красного грейпфрута, а также 10 орехов, а именно миндаль. Благодаря этим продуктам человек получит необходимое количество витамина C, минеральных солей, кальция, омеги-3, а также антиоксидантов.