Дочь Марка Захарова завершит его спектакль «Капкан»

Дочь ушедшего из жизни режиссера Марка Захарова Александра завершит работу над спектаклем «Капкан», которую не успел закончить ее отец в театре. Об этом рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

«Спектакль готов на 80 процентов. Не успел... Мы обязательно доделаем эту постановку. Мы придумали следующее: поручим доделать спектакль его дочери Александре Марковне, она знает, как он работал», - сказал Варшавер на заседании Директорской ложи театров Москвы.

Премьера состоится, как и было запланировано, второго и третьего декабря, пишет РИА Новости.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер 28 сентября в возрасте 85 лет. Он руководил театром с 1973 года. В его постановках принимали участие такие выдающиеся актеры, как Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Александр Збруев и другие. Также Захаров стал режиссером известных советских кинокартин: «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «Убить дракона» и других.