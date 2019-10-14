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Четырехкратного олимпийского чемпиона сбила машина

Василиса Морозова
04:49 14.10.2019
Конькобежец Свен Крамер рассказал, что в результате ДТП у него пострадало колено.
Четырехкратного олимпийского чемпиона сбила машина
© Фото: svenkramer, Instagram

Нидерландский конькобежец, четырехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер попал под машину по дороге на каток.

Как сообщил сам спортсмен, автомобиль сбил его на низкой скорости, поэтому пострадала только его нога. По словам Крамера, перед началом нового сезона ему придется обследовать травму.

«Утром по дороге на каток в Инцелле меня сбила машина на низкой скорости. В основном пострадало колено. Завтра я полечу домой для дальнейшего обследования в больнице. Надо подождать и посмотреть, каковы будут последствия перед началом нового сезона», - написал он в Instagram.

Конькобежец из Нидерландов, 33-летний Свен Крамер является также 9-кратным чемпионом мира в классическом многоборье, 20-кратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. Крамер – действующий рекордсмен мира в командной гонке.

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