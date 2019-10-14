«Предвестник беды»: японцы показали фиолетовое небо перед мощным тайфуном

Жители Японии массово публикую в социальных сетях снимки и видео невероятно яркого фиолетового неба, которые они сделали перед обрушившимся на их страну тайфуном «Хагибис», который унес жизни около 20 человек.

Пользователей восхитила красота облаков от розового до ярко-фиолетового цвета. Многие японцы заявили, что такое темно-пурпурное небо является предвестником серьезной беды.

«Напомнило сцены из аниме, невероятно красиво. Скрытая опасность, затишье перед бурей», - написала одна из пользователей в Twitter.

По словам жителей Японии, «красота поразила» их буквально за несколько часов до удара стихии.

«Пурпурное небо может быть прекрасно, но оно предшествовало самому разрушительному тайфуну в Японии за 60 лет», - добавил другой пользователь.

Тайфун «Хагибис» обрушился на островную часть Японии в минувшую субботу, 12 октября, спровоцировал транспортный коллапс. Жертвами стихии стали два десятка человек, еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Также 150 человек пострадали. В префектурах Нагато и Сайтама прошли крупнейшие наводнения.