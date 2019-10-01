Врач Шумахера раскрыл методы лечения гонщика

Врач семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Филипп Менаше рассказал, какими методами он лечил гонщика.

Медик опроверг слухи об использовании экспериментальных способов, в том числе стволовых клеток.

«Лечение Шумахера соответствовало стандартам парижской клиники - чудес с ним произойти не могло», - цитирует специалиста Marca.

Напомним, легендарный гонщик получил черепно-мозговую травму в 2013 году, когда катался на лыжах в Альпах. После Шумахер впал в кому.

9 сентября немца доставили в одну из парижских больниц, а 12-го числа он был выписан из медицинского учреждения. По некоторым данным, Шумахер уже покинул Францию.