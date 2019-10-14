70 лет ГДР: воспоминания свидетелей эпохи, о которой в Берлине предпочитают забыть

Ровно 70 лет назад, в октябре 1949 года, на части Германии, подконтрольной СССР, была провозглашена Германская Демократическая Республика. Это стало советским ответом на возникновение в мае того же года, в зоне оккупации США - ФРГ.

«Поворотный пункт в истории Европы», - говорили тогда в Москве.

Сегодня о существовании ГДР в Берлине предпочитают не вспоминать. Для Запада Восточная Германия - это царство тьмы, мрачное полицейское государство, откуда все норовили бежать, рискуя получить в спину пулю. Для россиян же и всего постсоветского пространства ГДР - это история экономического чуда, символ и витрина социализма. И еще одна деталь, о которой сейчас тоже предпочитают не вспоминать: послевоенный истеблишмент ФРГ был полон бывших нацистов и приспособленцев, которые отлично себя чувствовали во времена Третьего Рейха, в ГДР же политическую элиту страны составляли, в основном, борцы с фашизмом.

Фрау Бригитта Квек даже спустя почти 70 лет встает на вытяжку и перед лицом своих товарищей готова торжественно поклясться горячо любить свою родину - ГДР. Пенсионерка показывает фото, на котором она в пионерском галстуке - синем, как у всех юных тельмановцев. И вспоминает страну, от которой остались только ковер да мебельный гарнитур. Такое ощущение, что можно было не бояться за завтрашний день.

«Я вижу голодающих на улицах - у нас такого не было. Люди не спали на улице без крыши над головой», - говорит Квек.

В Дворце культуры на окраине Берлина собрались сотни немцев, чтобы вспомнить страну, которой нет. Они поют песни гэдээровских активистов. Эти встречи не сильно афишируют: за ностальгию по стране народной демократии в сегодняшней свободной Германии можно и поплатиться, к примеру - работой.

В 1949 году фашистская Германия была повержена, но холодная война набирала обороты. И уже в мае бывшие союзники - США, Франция, Великобритания - провозглашают в своей зоне оккупации создание ФРГ. СССР ответил симметрично, создав ГДР 7 октября 1949 года.

С этого времени ГДР стала оплотом социализма, настоящим советским форпостом в самом сердце капиталистического мира. Символом присутствия СССР в центре Европы. Сегодня, чтобы понять, насколько это было важно, достаточно взглянуть на здания посольства. Снаружи это настоящая цитадель, а внутри - величественные залы и витражи, достойные страны победителя второй мировой.

«Это целый квартал, здесь могут играть дети, есть садик - целый автономный квартал», - говорит атташе посольства России в ФРГ Алексей Скорина.

Ходят слухи, что именно советское посольство в ГДР не раз отражало провокации противника. Ведь Берлин был буквально наводнен западными спецслужбами. Но одной дипломатией жив не будешь.

Историк Ханс-Альберт Хоффманн ведет «Звезду» по музею легендарной ЗГВ - Западной группы войск. Служить в ГДР была мечта любого офицера в Союзе, но брали только лучших - настоящую элиту.

«Каждую минуту взлетали самолеты на боевой или учебный перехват. В сутки проводились десятки учений - от роты, батальона, дивизиона, от армии и всей группы войск. Группа войск отличалась повышенным вниманием, двойным денежным содержанием, но и тройным спросом. Там были самые передовые образцы техники, туда поступили первые образцы ядерного оружия», - рассказывает генерал-майор в отставке, член правления общества Россия-Германия Александр Фурс.

Машина западной пропаганды в годы холодной войны неустанно повторяла - в ГДР чуть ли не советский концлагерь, и вообще люди только и думают, как сбежать в мир рыночной экономики. А как было на самом деле? В СССР многие мечтали хоть бы одним глазком взглянуть на витрину социализма. И правда: от разнообразия товаров на прилавках ГДР у советского человека голова шла кругом. А ведь восточные земли пострадали от войны ощутимее всего. Промышленность пришлось поднимать с нуля, но уже к середине 50-х по темпам роста ГДР обогнала ФРГ. Правда сейчас эти товары - передовые для своего времени - можно встретить разве что в музее. Здесь с миру по нитке собрано выцветшее и слегка проржавевшее социалистическое прошлое, от которого щемит сердце.

Фрау Бригитте раскрывает секрет страны мечты - вера в социалистические идеалы, плюс немецкая педантичность и скрупулезность. В итоге получилось государство для людей.

«Мы учились в училище, образование в университете было бесплатным. Медицинское обслуживание было отличным. Наши люди в ГДР буквально все получали бесплатно», - говорит пенсионерка.

Но несмотря на антигэдээровскую пропаганду - влюбленных в нее с каждым годом все больше, и не только среди старшего поколения. В молодежном хостеле по соседству днем с огнем не сыщешь свободную койку. Для желающих хотя бы на одну ночь вырваться из рыночной экономики в страну, где можно без страха смотреть в будущее - даже термин придумали - остальгия. По словам администратора Кэти Шлип, ей подвержены даже совсем молодые немцы.