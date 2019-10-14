«Выше облаков»: как в мире оценили «таежный» день рождения Путина

Традиционно, этот день президент старается проводить с родными и близкими на природе. В этот раз Владимир Путин в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу отправился в сибирскую тайгу.

«Место силы» - так сам Путин говорит о Саянах. Внизу Енисей, а на километры вокруг показываются только вершины гор. Российский лидер прилетел сюда еще накануне своего дня рождения, чтобы перезагрузиться и ненадолго отдохнуть от дел.

Прогуливаясь по горному склону, президент несколько раз повторил фразу: «Выше облаков». Две тысячи метров над землей, голова может закружиться не только от нехватки кислорода.

«Мы высоко над облаками, намного выше облаков», - говорил российский лидер.

Если отдых «дикарем», то уже традиционно - главным компаньоном Путина стал Сергей Шойгу. Они не первый раз вместе выезжали на природу. В прошлом году они были по другую сторону Саян - рыбачили в Тыве, на родине министра обороны.

Фото у президента теперь есть в сосновом бору, на горном склоне, у валуна - получились шикарные снимки. После прогулки по горам у Путина и Шойгу был небольшой отдых. Сергей Шойгу срезал куст брусники (посадит на даче).

В прошлый раз президент покорял реку, а теперь - горы, причем за рулем внедорожника. Владимир Путин маневрировал среди сосен. Такое ралли по горным склонам добавило отдыху немного экстрима.

Каждый год видеокадры с отдыха российского президента, даже если это всего несколько часов на природе, в западных СМИ поднимают настоящую волну - обсуждений, версий, догадок, поисков двойного дна. Несколько лет в Европе и Америке обсуждали голый торс президента. Теперь вот задаются вопросом: Путин в горах - что это значит, какой тут скрытый смысл.

«Эта поездка – самореклама Путина, как российского мачо. В прошлом Кремль уже выпускал фотографии и видео, демонстрирующие его навыки боевых искусств», - заявили на Foх News.

«Это лишний повод для пропаганды. Вот он мачо на коне. Здесь - без рубашки. А здесь - с дикими животными», - писал Bild.

В Париже на круглосуточном информационном телеканале LCI весь вечер обсуждали день рождения российского президента. Французы оказались верны себе - больше всего внимания уделили физической форме Владимира Путина.

«Посмотрите, какой он спортивный. И я бы даже сказал, секси... Вуаля, а вот Владимир Путин ловит рыбу», - отметил ведущий.

Вечерний прайм американского телеканала MSNBS тоже открывался новостью о том, как отдыхал российский президент. Штаты тоже себе не изменили, каждое появление Путина в кадре использовали как повод еще раз напасть на Трампа, напомнить - это «Кремль повлиял на американские выборы».

«Кремль сказал, что он не получил поздравлений от Трампа. Но пусть не обижается, ведь Путин уже получил от Трампа все, что он хотел», - сказал телеведущий.

Седьмого октября «рука Кремля», судя по всему, дотянулась и до Лос-Анджелеса. Пожалуй, самый яркий подарок на день рождения Путину - в небе над Голливудом появились буквы VVP (ВВП) и цифра 67.

В свой день рождения Путин принял десятки звонков со всего мира: от Вучича до Нетаньяху, от Рахмона до Лукашенко, от Алиева до Пашиняна. Старый друг Сильвио Берлускони пожелал явиться лично, поэтому на следующий день - 8 октября - политики встретились в Сочи.

Целую бочку домашнего вина Путину обещал подарить президент Молдавии Игорь Додон, но красного или белого - не уточнил. Сказал только, что изготовлено оно на его малой родине - в селе Садова.

Украинский лидер Владимир Зеленский 7 октября российскому президенту не позвонил. Но простые жители Украины ставили хэштег «happy birthday mr.president» и публиковали поздравления Путину в своих соцсетях.