До упаду: праздновавшие победу футболисты свалились с грузовика

Молодежная футбольная команда ирландского города Эннискерри так бурно праздновала свою победу в футбольном первенстве, что не обошлось без пострадавших.

Для того, чтобы всем радовавшимся за них болельщикам был хорошо виден их завоеванный трофей, спортсмены забрались на высокую платформу специального грузовика. Футболисты активно прыгали и скандировали кричалку с фанатами, когда водитель тяжелой машины резко дернулся с места. В этот момент молодые люди кубарем буквально посыпались вниз с края автомобиля.

Как сообщает издание The Irish Times, в ходе происшествия пострадали девять человек. Они получили травмы различной степени тяжести.