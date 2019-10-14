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До упаду: праздновавшие победу футболисты свалились с грузовика

Валентина Пескова
02:51 14.10.2019
Молодые люди показывали болельщикам завоеванный трофей с высокой площадки, когда грузовик неожиданно тронулся с места.
© Видео: Daily Profit, YouTube © Фото: Daily Profit, YouTube

Молодежная футбольная команда ирландского города Эннискерри так бурно праздновала свою победу в футбольном первенстве, что не обошлось без пострадавших.

Для того, чтобы всем радовавшимся за них болельщикам был хорошо виден их завоеванный трофей, спортсмены забрались на высокую платформу специального грузовика. Футболисты активно прыгали и скандировали кричалку с фанатами, когда водитель тяжелой машины резко дернулся с места. В этот момент молодые люди кубарем буквально посыпались вниз с края автомобиля.

Как сообщает издание The Irish Times, в ходе происшествия пострадали девять человек. Они получили травмы различной степени тяжести.

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