Фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море

Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море. В частности, российские военные моряки поразили условную цель, менее чем за минуту выпустив 80 снарядов калибра 100 мм. С этой целью, а также для пополнения запасов, корабль заходил в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту города Тартус на западе Сирии.

Там, куда целятся артиллеристы «Адмирала Макарова», лучше не оказываться ни при каких обстоятельствах. За считанные мгновения его пушка может в буквальном смысле перемолоть бетон береговых укреплений или превратить в решето броню практически любого противника.​ И это только часть вооружения современного российского фрегата.

«Адмирал Макаров» грозный боевой корабль - из-за целой совокупности многоцелевого оружия. Артустановку, например, можно использовать для стрельбы не только по воздушным целям, но и по надводным и наземным объектам.​ Но главное оружие фрегата уже ставшие легендарными крылатые ракеты «Калибр».

«Все вооружение корабля проверено в бою в предыдущих двух годах, они непосредственно выполнили стрельбы "Калибрами", выполнены стрельбы и зенитными комплексами. Корабли такого же проекта уже неоднократно выполняли задачи в Средиземном море, и на сегодняшний день это, пожалуй, самое современное оружие России», - сказал командир корабля капитан второго ранга Антон Куприн.

Как рассказал командир электротехнической группы фрегата ВМФ «Адмирал Макаров», корабль укомплектован контрактным экипажем, уровень боевой выучки которого позволяет выполнять все задачи.

«Каждый подготовлен к нештатной ситуации​ и знает свою работу. Количество резервных источников питания позволяет кораблю при полном его обесточивании, выполнить поставленные задачи, проблем с этим мы не имеем», - добавил он.

На таком корабле служить можно со всеми удобствами. Питьевая вода тут везде - не только в кранах, но и даже из душа льется. В каютах и даже в машинном отделении - комфортная температура, работают кондиционеры. А качки нет и в открытом море - для этого установлены специальные успокоители. Так что дорога в Тартус из порта приписки Севастополя была комфортной, говорят моряки.

По пути в Тартус «Адмирал Макаров» выполнил и дипломатическую миссию. На греческий остров Корфу, где проходила Русская неделя, фрегат доставил главную икону ВМФ - образ святого апостола Андрея Первозванного. Затем корабль до конца года отправился в дальний поход в составе Средиземноморской эскадры.