«Хоть Наполеон Бонапарт»: Трамп открестился от защиты курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживать сирийских курдов должны власти в Дамаске или другие государства, а не Вашингтон.

«Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тысячах миль!», - написал Трамп в Twitter.

Также он добавил, что войска США «в значительной степени» вывели свои войска из Сирии, победив запрещенную в РФ террористическую группировку ИГИЛ.

Ранее в Москве заявили, что какие-либо действия в связи со сложившейся ситуацией не исключены.

О начале военной операции в Сирии под названием «Источник мира» объявил девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.