«Восстание вымирающих»: как эко-воины неделю блокируют улицы и аэропорты Лондона

Аэропорт в Лондоне на прошлой неделе был взят в полицейскую блокаду, отменили и перенесли сотни международных рейсов, движение в городе оказалось парализовано. Город оккупировали сотни эко-активистов, поклонников всем уже известной шведской школьницы Греты Тунберг, которые объявили о своей акции протеста.

Один из протестующих даже купил билет в Амстердам, но лететь туда и не собирался - вместо кресла сел на крышу. Он боится высоты, но страх за планету, по его словам, оказался сильнее.

«Я на крыше самолета. Мне страшно. Меня трясет. Я ненавижу высоту. Я не знаю, как я смог сюда забраться, и как черт побери, я спущусь отсюда», - сказал на видео Джеймс Браун.

Другой пассажир рейса в Дублин отказался занять свое место и попытался прочитать лекцию попутчикам о том, почему им нужно срочно бросить свои дела и заняться спасением планеты, но понимания не добился.

Происшествия в аэропорту Лондон-Сити стали частью большой операции движения «Восстание вымирающих». В терминале протестовали еще десятки активистов или повстанцев, как они себя сами называют. Бунт британская полиция подавила быстро, возведя пропускной пункт в терминале.

В аэропорт попасть практически невозможно, вход оказался только по билетам, причем билеты проверяют полицейские. Такая мера предосторожности была предпринята стражами порядка, чтобы активисты не могли проникнуть внутрь и присоединиться к протесту.

Войну за планету и в то же время против порядка эко-воины начали в понедельник, 7 октября. В центре Лондона появились палатки, повстанцы перекрывали дороги в разных частях города, приковывали себя к мостам и к друг другу. Особое место в «восстании» оказалось у так называемой «красной бригады». Люди в красном очень выигрышно смотрелись на фоне зеленых жилетов полицейских.

Впервые «красные бригады» появились еще 16 лет назад, тогда они протестовали против войны в Ираке, а теперь спасают планету. Красочное шоу не менее ярко описал британский премьер-министр Борис Джонсон. Он сначала риторически поинтересовался, что на его месте сделала бы Маргарет Тэтчер. Ответ, кажется, был ему очевиден - «смела бы экологов вместе с палатками да так, что и следа бы не осталось».

«У нас проблемы с климатом, пластиком, а все решения сейчас принимают люди, у которых нет должной квалификации. Они просто не образованы достаточно. Это просто друзья их школьных друзей, которые отвечают за миллионные контракты. И наслаждаются жизнью, а нам готовят очень туманное будущее», - уверен активист Кенси.

Палаточный городок на Трафальгарской площади появился запланировано. Повстанцы не просто стихийно блокировали Лондон, а делали все по утвержденному плану, заранее выбрав объекты для захвата. С начала двухнедельной операции у активистов работает собственное радио, есть своя газета, а также сайт с лекциями, социальные сети, в которых эко-активисты сообщают о революции в прямом эфире.

В десятках городах по всему миру идут подобные протесты, среди них - Нью-Йорк, Мадрид, Амстердам, Берлин

«Нам нужно, чтобы люди поняли. Нам пора позаботиться о нашей матери - планете Земля. Это должен сделать каждый из нас», - сказала живущая в Берлине активистка.

При этом у «восстания» нет лидера, однако есть спонсоры. Основные доноры, как предполагают журналисты, американцы, а именно - представители богатейших семей. Среди них Рори Кеннеди - дочь политика Роберта Кеннеди, брата убитого президента Кеннеди, Эйленн Гетти - из семьи нефтяного магната Гетти , инвестор Тревор Нильсон и другие филантропы-миллионеры. Никто не скрывает своих имен в проекте.

Технически пожертвования может сделать, кто угодно. Однако на народные деньги такой протест не провести - у организации 400 ячеек в 72 странах мира. Движение «Восстание вымирающих» основали всего год назад, вложили несколько миллионов долларов, и повели на революцию.

Формально основателями движения являются британцы Гейл Брэдбрук и Роджер Халлам, а основными активистами - волонтеры и энтузиасты. Идея «восстания» модная и действительно важная - предотвращение губительного изменения климата. Однако направляют этот энтузиазм в нужное русло в правильное время, преследуя, в первую очередь, собственные интересы, а не планеты.

Заместитель директора института географии РАН, профессор, доктор географических наук, заслуженный деятель науки РФ Аркадий Тишков рассказал «Звезде», что уверен в том, что акции организованы США, чтобы Европа, желавшая больше самостоятельности, отказавшаяся от американского сжиженного газа, получила удорожание производства за счет снижения выбросов и других «проблем».

У штаб-квартиры BBC внезапно прошла незапланированная акция протестующих. Активисты пришли к офису СМИ, потому что считают, что в британской прессе им уделяют слишком мало внимания, а если и замечают, то рассказывают в негативном свете - о том, какие проблемы городу доставляют эти активисты. Они пришли и даже попытались прорваться внутрь в надежде на то, что теперь канал заговорит о других проблемах.

Однако надежда не оправдалась, поскольку больше или даже лучше журналисты говорить не стали. При этом среди протестующих есть даже повстанцы из России. Протест мирный, «восставшие» называют Ганди в качестве своего идейного вдохновителя.

«Мы протестуем сегодня, потому что правительство во всем мире делает недостаточно, чтобы остановить изменение климата. И, может быть, острая необходимость сейчас не ощущается, но если мы ничего не будем делать сегодня, то завтра будет поздно. Сотни миллионов людей погибнут», - уверен активист Патрик.

Полиция какое-то время проявляет спокойствие, но затем работает по одной и той же схеме - окружает протестующих и ликвидирует заграждения. За неделю протестов арестовали больше тысячи человек. За время «восстания» активисты успели настроить многих горожан против и себя, и самой идеи. В пылу борьбы за климат, сами повстанцы все же используют дизельные электрогенераторы для отопления палаток, спасая мир в комфортных условиях.

На следующей неделе активисты грозят не пропустить кортеж королевы Елизаветы, когда та отправится в Вестминстер для открытия парламентской сессии.