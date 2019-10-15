Турция пересмотрит сотрудничество с ЕС после осуждения операции в Сирии

Анкара намерена «серьезно пересмотреть» сотрудничество с Евросоюзом по некоторым вопросам из-за предвзятого отношения ЕС к военной операции Турции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил МИД Турции.

Как цитирует заявление ведомства Анатолийское агентство новостей, для ЕС «неприемлемо проявлять подход, который защищает членов террористической группировки».

На встрече совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, прошедшей 14 октября, главы МИД стан Европы заявили, что проблемы безопасности Турции на сирийской границе должны решаться политическими и дипломатическими средствами, а не военными действиями.

В ЕС считают, что действия Турции «значительно затрудняют перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в Сирии».

Напомним, Анкара 9 октября начала операцию под названием «Источник мира» на севере Сирии. Согласно планам Турции, нужно создать буферную зону, которая станет защитным поясом для турецкой границы, и куда смогут вернуться сирийские беженцы. В САР данную операцию назвали «агрессией».