Трамп заявил, что вывел войска США из Сирии

Президент Дональд Трамп заявил, что после вывода американских войск с северо-востока Сирии на юге арабской республики останется лишь небольшое число военнослужащих.

«Я вывожу остающихся военнослужащих США с северо-востока Сирии. Силы США разгромили халифат ИГИЛ*. Силы США, которые уходят из Сирии, будут развернуты в новом месте и останутся в регионе», - говорится в его заявлении в Twitter.

По словам Трампа, часть военного контингента останется в САР для того, чтобы следить за ситуацией и не пустить «повторения 2014 года», когда террористическая организация разрослась по Сирии и Ираку.

«Небольшое присутствие сил США сохранится в гарнизоне Эт-Танф на юге Сирии, чтобы продолжать мешать действиям остатков ИГИЛ*», - пояснил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что поддержку курдам в столкновениях с Турцией должен обеспечить сирийский лидер Башар Асад. По его мнению, Вашингтону необходимо сосредоточиться на своих южных границах с Мексикой, где возводится стена.

Анкара 9 октября начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, целью ее стала борьба против курдов в приграничных районах САР. Мировое сообщество выступило против этой операции.

*«Исламское государство», ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ