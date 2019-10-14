СМИ: сирийская армия вошла в Манбидж
О том, что поддерживаемые Турцией силы сирийской оппозиции вскоре займут Манбидж и Кобани ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Правительственная армия Сирии (САА) вошла в расположенный на севере провинции Алеппо город Манбидж. Об этом сообщило государственное сирийское новостное агентство SANA.
Как передало СМИ, подразделения правительственных войск выдвинулись на север страны для противостояния турецкой агрессии и обеспечения безопасности местного населения.
Манбидж - один из ключевых пунктов, подконтрольный курдскому ополчению.
О том, что поддерживаемые Турцией силы сирийской оппозиции вскоре займут Манбидж и Кобани ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Сегодня днем также стало известно, что армия Сирии заняла первый подконтрольный курдам город. Как сообщил телеканал Al-Mayadeen, им стал город Табка.