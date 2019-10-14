Трамп введет санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, кого Белый дом считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары в Сирии.

В его заявлении говорится, что Соединенные Штаты прекратят переговоры с турецкими партнерами о торговом соглашении, а также до 50% увеличат пошлины на сталь для Анкары.

Американский лидер призвал Турцию обеспечить защиту гражданских лиц на северо-востоке САР, не допустив возрождения ИГИЛ*.

Как пишет Bloomberg, администрация США готова применить санкции против Турции за военные действия против курдов в Сирии уже 14 октября. Произойдет это после того, как Трамп одобрит санкционный пакет.

В дальнейшем, как рассказал изданию источник, администрация не исключает введения ограничений, касающихся оборонных сделок, а также экспорта оружия и поставок энергетических ресурсов Турции.

© realDonaldTrump, Twitter

Американские военные не обязаны воевать «за Сирию и Асада», поэтому Вашингтон устроит «любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов», написал Трамп в Twitter.

Президент подчеркнул, что граница США с Мексикой ему важнее сирийско-турецкой. По его словам, некоторые ждут, что Штаты будут защищать сирийскую границу, за которую отвечает «враг Вашингтона» Башар Асад.

«Пусть Сирия и Асад защищают Турцию и сражаются с ней за свою землю. Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?», - сказал американский лидер.

Глава Белого дома также напомнил, что Соединенные Штаты победили террористическую группировку ИГИЛ*, после чего большую часть своих войск они вывели из Сирии.

«Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, может этим заняться. Хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт», - подчеркнул Трамп.

Американский президент выразил надежду, что эти государства смогут справиться с задачей, поскольку США «находятся в семи тысячах миль» от места событий. Он отметил, что часть американских военных все же останется на базе в Эт-Танфе для «уничтожения остатков террористов».

Напомним, Анкара 9 октября объявила о начале на севере Сирии новой военной операции «Источник мира». В САР назвали операцию агрессией.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ.