Россия готова поддержать восстановление авиасообщения с Украиной

Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко считает, что если Украина выступит с инициативой о восстановлении авиасообщения с Россией, то наша страна поддержит это предложение.

«Мы выступаем за возможность общаться, в том числе используя авиацию. Если Украина примет такое решение [о восстановлении авиасообщения], я уверена, что мы ответим на него положительно», - передает слова Матвиенко ТАСС.

Незадолго до этого глава Украины Владимир Зеленский сказал, что считает странным отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной.

Напомним, что оно прекратилось в октябре 2015 года по инициативе Киева.