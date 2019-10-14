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Вода горит: у жителей Рязани из кранов льется «бензин»

Валентина Пескова
02:20 14.10.2019
Местная жительница поднесла ложку с водой из кухни к газовой горелке, после чего жидкость воспламенилась.
© Видео: RYAZAN.LIFE - Новости городской жизни, ВКонтакте © Фото: RYAZAN.LIFE - Новости городской жизни, ВКонтакте

В соцсетях появился видеоролик, в котором жительница Рязани провела эксперимент с водой, набранной из крана на кухне. Набрав жидкость в ложку и поднеся ее к горелке газовой плиты, женщина показала, что вода неожиданно начала гореть. Автор ролика пояснила, что качество воды в ее доме ухудшилось после ремонта.

Инцидентом уже заинтересовались в местной администрации. Как пояснила начальник отдела по связям со СМИ администрации Рязани Ирина Щербакова, на следующий день после появления видео на место была направлена лаборатория НП «Водоканал», специалисты которой взяли пробы воды.

«Визуально примесей не обнаружено, какого-либо запаха нет. Анализы воды покажут, были ли в ней нефтепродукты, результаты будут готовы не ранее понедельника», - цитирует Щербакову радио «Говорит Москва».

Также отмечается, что жители других квартир дома №39 по улице 10-я линия на качество питьевой воды не жаловались.

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