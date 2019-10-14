Киев в дыму: националисты протестуют против «формулы Штайнмайера»

Националисты на марше «Нет капитуляции» разожгли дымовые шашки на Майдане Независимости в Киеве. Видео с места событий опубликовал политический эксперт Виталий Тысячный на странице в Facebook.

На кадрах отчетливо видно, как быстро распространяется черный едкий дым, из-за которого люди начинают кашлять и отворачиваться.

Также в понедельник, 14 октября, в Киеве прошел митинг против подписания Киевом «формулы Штайнмайера». Националисты выражали протест президенту страны.

При этом далеко не все пришли на эту акцию по личным убеждениям. Как утверждают в президентском офисе, протест был проплачен: его участники получили по 100 гривен - это примерно 260 рублей, за каждый час присутствия на митинге. Доказательства уже переданы в СБУ.