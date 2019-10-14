В Кремле назвали операцию Турции «не совсем» отвечающей принципу целостности Сирии
Операция Анкары на территории Сирии «не совсем» соответствуют принципу сохранения территориальной целостности этой страны. Именно так ответил на соответствующий вопрос журналистов помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, в Москве в данный момент не исключают каких-либо действий в связи со сложившейся ситуацией, однако пока Кремль занимает позицию наблюдателя.
Ушаков напомнил, что Владимир Путин изложил позицию России в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом операции, и ни о каких «красных линиях» по Сирии у президента Турции ему, как представителю Кремля, не известно.
Помощник российского лидера резюмировал, что никаких новых данных по ситуации в Сирии у него пока нет, но подчеркнул, что происходящее будет обсуждаться на переговорах, которые Путин проводит с руководством Саудовской Аравии.
Напомним, девятого октября Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции на севере Сирии к востоку от Евфрата. Она получила название «Родник мира». По словам Эрдогана, целью этой операции является борьба против террористов.