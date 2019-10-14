Названа вероятная причина ДТП, в котором погиб мэр Абакана

Мэр Абакана Николай Булакин погиб за рулем своего автомобиля Ford, так как не справился с управлением, после чего улетел в кювет и врезался в дерево.

«В результате ДТП он скончался на месте. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем», - говорится на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сейчас полицейские работают на месте ДТП в Минусинском районе, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.

О смерти мэра Абакана объявил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.