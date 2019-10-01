ЕС при введении санкций перепутал Венесуэлу с Боливией

Евросоюз заметил ошибку в одном из своих документов о введении санкций против официальных представителей Венесуэлы, где вместо вице-президента этого государства был указан вице-президент «Боливийской Республики Венесуэлы».

В 2018 году ЕС внес в санкционный список против Венесуэлы новые фамилии, в том числе вице-президента Делси Родригес Гомес. При этом во французской версии документа Гомес представили как «вице-президента Боливийской республики Венесуэла».

Ошибку заметили только сейчас и внесли правки, заменив «Боливийскую» республику на «Боливарианскую».

Отмечается, что опечатку допустили только в одной версии документа, пишет РИА Новости.

В сентябре ЕС принял санкционные меры в отношении семерых представителей сил безопасности и разведки Венесуэлы.