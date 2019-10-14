Более двух тысяч НКО победили на конкурсе президентских грантов

Второй конкурс на президентские гранты НКО в 2019 году стал рекордным по числу поддержанных проектов. Как сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, заявки принимали по 13 направлениям, в их числе здравоохранение, образование, экология, поддержка молодых талантов. Отобрали больше двух тысяч лучших проектов. Сегодня их окончательно утвердил экспертный совет, и это абсолютное достижение за 2,5 года проведения конкурса.

«Уже 22 тысячи некоммерческих организаций это больше чем 10%, у нас всего 215 в стране, то есть 10% с лишним некоммерческих организаций участвуют в конкурсе президентских грантов. Важно, что мы следим, чтобы столичные, общероссийские НКО не забирали все. Мы постоянно следим за тем, чтобы у нас была высокая доля региональных организаций, сейчас она составляет 87%», - рассказал Кириенко.

Между победителями конкурса Фонда президентских грантов будет распределено около четырех с половиной миллиардов рублей. И уже завтра начнется прием заявок на следующий год.