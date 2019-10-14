Отец подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове поддержал смертную казнь для сына

Отец подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой в Саратове считает, что высшей мерой наказания для его сына станет казнь.

«Конечно, расстрелять, я считаю, что надо расстрелять. Высшая мера наказания, как на фронте. У меня в голове не укладывается», – сказал мужчина телеканалу «Саратов 24».

Также он отметил, что не понимает, зачем его сына снова сажать в тюрьму, если он много раз сидел, но ему это совсем не помогло исправиться.

Лиза Киселева была убита 9 октября по дороге в школу в гаражном кооперативе, через который ходила девочка. Подозреваемый в убийстве Михаил Туватин был задержан и на допросе сознался в убийстве.