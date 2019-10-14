Томас Андерс объяснился за свой странный костюм в Якутске

Одиннадцатого октября в Якутск прибыл певец Томас Андерс. Музыкант прилетел, чтобы выступить перед поклонниками с концертом, но авиакомпания «Аэрофлот» забыла багаж артиста в московском аэропорту Шереметьево, поэтому певцу пришлось выступать в «домашнем стиле».

«Добрый вечер, Якутск! Я очень рад быть сегодня здесь. И я должен объясниться, потому что, как вы видите, мой костюм немного в домашнем стиле, потому что мой багаж все еще в Москве. И нет ни единого шанса на то, что у меня будет возможность переодеть свежую рубашку или футболку», - заявил Андерс.

Певец также отметил, что, несмотря на потерянный багаж, его голос и музыка с ним и они прозвучат для жителей Якутска.