Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ошибки, паника, самоубийства: как человеческий фактор приводит к авиакатастрофам

Татьяна Полуказакова
18:11 14.10.2019
Все пилоты перед взлетом проходят обязательный медицинский контроль, но под влиянием колоссального стресса и психологической нагрузки во время полета может обостриться любое расстройство организма, считают психиатры. Может ли полет на авиалайнере быть безопасным, учитывая человеческий фактор?
Ошибки, паника, самоубийства: как человеческий фактор приводит к авиакатастрофам
© Фото: pexels.com

Самолеты считаются самым безопасным видом транспорта. Но несмотря на это трагических случаев избежать не удается не всегда. Причиной катастрофы может стать и техническая неполадка, и попадание птиц в двигатель. Но большая часть авиапроисшествий происходит по вине человеческого фактора. Это может быть ошибка пилотов, их плохое самочувствие или психологическое состояние.

По вине экипажа разбился самолет Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, выполняющий рейс из Дубая в Ростов-на Дону. Экипаж, который в экстремальных погодных условиях принял неверное решение, не смог с первого раза посадить самолет. Выполняя вторую попытку посадки, пилоты совершили противоречивые действия, которые привели к резкому падению самолета. Авиалайнер спикировал на взлетно-посадочную полосу аэропорта и разбился, унеся с собой 62 человеческие жизни. Позднее стало известно, что командир корабля испытывал хроническую усталость и даже засыпал за штурвалом.

«Конечно, человеческий фактор - это основа основ. Но человек должен управлять. Техника есть техника. Это тупой металл, вода, воздух, кислород, азот, метан. Но для чего человек? Человек должен обладать не только просто умом, но и мужественным характером принятия решения, окончательного решения», - уверен заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор, Герой России Магомед Толбоев.

Весь мир потрясла трагедия, которая произошла во французских Альпах в 2015 году. 24 марта самолет авиакомпании German Wings Airbus A320 потерпел крушение в Прованских Альпах. Через 30 минут после взлета самолет внезапно перешел в быстрое снижение и еще через 10 минут врезался в горный склон и полностью разрушился. Все находившиеся на его борту 150 человек погибли. Причиной катастрофы стало самоубийство 28-летнего пилота Андреаса Лубицы.

Известно, что до катастрофы он несколько лет наблюдался у психиатров. В 2009 году Лубиц на полтора года прервал обучение в бременской школе пилотов Lufthansa из-за глубокой депрессии. А в 2013 году он сдал летные экзамены и был принят на работу в дочернюю компанию Lufthansa - German Wings. Лубиц прошел все тесты и был признан комиссией годным. Но он по-прежнему, страдая от депрессии, связанной с проблемами в личных отношениях, наблюдался в университетской клинике Дюссельдорфа и еще у нескольких психиатров. 

24 марта 2015 года в 10.00 взлетел самолет. На борту находились командир воздушного судна, 34-х летний опытнейший пилот Патрик Зондерхаймер и второй пилот - Андреас Лубиц. В 10.30 командир вышел из кабины в туалет, предлагая второму пилоту взять управление на себя. Второй пилот заблокировал дверь кабины пилотов и вручную переставил автопилот самолета с высоты 11,5 километров на 30 метров.

Лайнер пересек французский берег рядом с городом Тулон и начал снижение. Сначала на 100 метров, а спустя минуту - еще на 550 метров. Диспетчеры пытались связаться с самолетом, но он не отвечал.

В 10.35  командир вернулся к кабине. Он схватил лом и попытался взломать дверь. Среди пассажиров самолета началась паника.

© ТРК "Звезда"

В 10.40 лайнер снизился до 2000 метров, исчезая с экранов радаров наземных служб, и задел правым крылом гору. В 10.41 самолет врезался в склон горы и взорвался. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Позже, в квартире Лубица, следователи найдут в мусорной корзине разорванные больничные листы, выписанные пилоту двумя психиатрами за день до трагедии.

Как такое могло произойти? И почему врачи не сообщили о болезни пилота авиационным властям - остается загадкой. Известно лишь, что в Европе стартовые медицинские осмотры до недавнего времени были отменены по настоянию профсоюзов. Решение о возможности лететь принимал командир корабля. А в Германии проверки психического состояния пилотов законодательно не были вообще предусмотрены.

Но можно ли предугадать, как поведет себя пилот в момент жесточайшего нервного напряжения? Кто же знал, что капитан пропавшего в 2013 году малазийского Boeing тоже окажется самоубийцей? Следователи, которые пытаются разгадать загадку исчезновения самолета над индийским океаном, приходят к шокирующим выводам. Оказывается, пилот намеренно разгерметизировал салон и после того, как все пассажиры и экипаж погибли, продолжил вести самолет с мертвыми пассажирами - так продолжалось на протяжении нескольких часов. И только когда у него стало заканчиваться топливо, он направил самолет в Индийский океан. Однако следствие еще не закончено, и какие будут окончательные выводы - мы сможем узнать позже.

Под влиянием колоссального стресса и психологической нагрузки во время полета может обостриться любое расстройство организма, считают психиатры. В России во врачебно-летную экспертную комиссию психологи были включены еще в конце 90-х годов. Благодаря им, пилотов с выявленными расстройствами психики немедленно отстраняют от полетов. Кроме того, все пилоты проходят обязательный стартовый медицинский контроль. Он позволяет проверить экипаж не только на наличие в крови алкоголя и наркотических средств, но также обнаружить признаки простого ОРВИ, даже если сам пилот пока чувствует себя хорошо.

Череда инцидентов в воздухе заставляет всерьез задуматься о том, что же происходит на большой высоте, за закрытыми дверями кабин экипажа на борту самолетов, переполненных пассажирами, которые доверяют пилотам свою жизнь?

Пилот авиакомпании United Airlines опоздала на рейс и явилась в гражданской одежде и спортивной кепке. Выйдя к пассажирам, женщина сообщила всем по громкой связи, что если они не чувствуют себя в безопасности, то могут уходить.

Большой популярностью в сети пользовалось видео, героями которого стали пилоты и стюардесса, которая демонстрировала стриптиз прямо во время полета из Европы в Великобританию.

А недавно новостные агентства облетела новость, что во время посадки самолета в Шотландии второй пилот компании EasyJet запаниковал и покинул кабину воздушного судна. Инцидент произошел , когда самолет пошел на снижение. Командир корабля был вынужден самостоятельно совершать посадку. На борту лайнера находилось 148 человек. И это не единственный случай нервного срыва. Например, пилот авиакомпании Jet2 упал в обморок во время рейса.

Кто отвечает сегодня за безопасность наших полетов? И чем причина авиакатастроф последних лет? Не пропустите новый выпуск программы «Скрытые угрозы» 14 октября в 19.40 на телеканале «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.10.2019, 12:30
«Жертвы дезинформации»: в Минобороны опровергли фейк NYT о бомбардировке госпиталей Сирии
Дата14.10.2019, 14:33
Тысячи военных и сотни боевых машин: кадры учений мотострелков ЮВО
Дата13.10.2019, 22:35
Дзюба побил собственный рекорд по голам в одном отборочном цикле
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата14.10.2019, 16:43
Россия и Саудовская Аравия вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»
Дата14.10.2019, 13:32
Десятки древнейших уникальных захоронений нашли под Ростовом-на-Дону
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:44 В стране и мире
Видео
Фура Киркорова застряла в Коми на берегу реки
18:28 В стране и мире
Видео
Под залпы артиллерийских орудий: как встречали Путина в Эр-Рияде
18:17 В стране и мире
Видео
Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей въезд на Украину
18:11 В стране и мире
Ошибки, паника, самоубийства: как человеческий фактор приводит к авиакатастрофам
18:05 В стране и мире
Видео
В Саудовской Аравии к Путину выстроилась очередь пожать руку
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Добрынин объяснил свой уход из сериала «Сваты»
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
«Любовь творит чудеса»: семья Заворотнюк сделала новое заявление
Маша Распутина рассказала, за что перед ней извинялся Зеленский
Видео
Через Коринфский канал «протиснулся» крупнейший в истории лайнер: видео
Видео
В Челябинске мужчина отбился от грабителей доской
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.