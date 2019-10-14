Ошибки, паника, самоубийства: как человеческий фактор приводит к авиакатастрофам

Самолеты считаются самым безопасным видом транспорта. Но несмотря на это трагических случаев избежать не удается не всегда. Причиной катастрофы может стать и техническая неполадка, и попадание птиц в двигатель. Но большая часть авиапроисшествий происходит по вине человеческого фактора. Это может быть ошибка пилотов, их плохое самочувствие или психологическое состояние.

По вине экипажа разбился самолет Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, выполняющий рейс из Дубая в Ростов-на Дону. Экипаж, который в экстремальных погодных условиях принял неверное решение, не смог с первого раза посадить самолет. Выполняя вторую попытку посадки, пилоты совершили противоречивые действия, которые привели к резкому падению самолета. Авиалайнер спикировал на взлетно-посадочную полосу аэропорта и разбился, унеся с собой 62 человеческие жизни. Позднее стало известно, что командир корабля испытывал хроническую усталость и даже засыпал за штурвалом.

«Конечно, человеческий фактор - это основа основ. Но человек должен управлять. Техника есть техника. Это тупой металл, вода, воздух, кислород, азот, метан. Но для чего человек? Человек должен обладать не только просто умом, но и мужественным характером принятия решения, окончательного решения», - уверен заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор, Герой России Магомед Толбоев.

Весь мир потрясла трагедия, которая произошла во французских Альпах в 2015 году. 24 марта самолет авиакомпании German Wings Airbus A320 потерпел крушение в Прованских Альпах. Через 30 минут после взлета самолет внезапно перешел в быстрое снижение и еще через 10 минут врезался в горный склон и полностью разрушился. Все находившиеся на его борту 150 человек погибли. Причиной катастрофы стало самоубийство 28-летнего пилота Андреаса Лубицы.

Известно, что до катастрофы он несколько лет наблюдался у психиатров. В 2009 году Лубиц на полтора года прервал обучение в бременской школе пилотов Lufthansa из-за глубокой депрессии. А в 2013 году он сдал летные экзамены и был принят на работу в дочернюю компанию Lufthansa - German Wings. Лубиц прошел все тесты и был признан комиссией годным. Но он по-прежнему, страдая от депрессии, связанной с проблемами в личных отношениях, наблюдался в университетской клинике Дюссельдорфа и еще у нескольких психиатров.

24 марта 2015 года в 10.00 взлетел самолет. На борту находились командир воздушного судна, 34-х летний опытнейший пилот Патрик Зондерхаймер и второй пилот - Андреас Лубиц. В 10.30 командир вышел из кабины в туалет, предлагая второму пилоту взять управление на себя. Второй пилот заблокировал дверь кабины пилотов и вручную переставил автопилот самолета с высоты 11,5 километров на 30 метров.

Лайнер пересек французский берег рядом с городом Тулон и начал снижение. Сначала на 100 метров, а спустя минуту - еще на 550 метров. Диспетчеры пытались связаться с самолетом, но он не отвечал.

В 10.35 командир вернулся к кабине. Он схватил лом и попытался взломать дверь. Среди пассажиров самолета началась паника.

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В 10.40 лайнер снизился до 2000 метров, исчезая с экранов радаров наземных служб, и задел правым крылом гору. В 10.41 самолет врезался в склон горы и взорвался. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Позже, в квартире Лубица, следователи найдут в мусорной корзине разорванные больничные листы, выписанные пилоту двумя психиатрами за день до трагедии.

Как такое могло произойти? И почему врачи не сообщили о болезни пилота авиационным властям - остается загадкой. Известно лишь, что в Европе стартовые медицинские осмотры до недавнего времени были отменены по настоянию профсоюзов. Решение о возможности лететь принимал командир корабля. А в Германии проверки психического состояния пилотов законодательно не были вообще предусмотрены.

Но можно ли предугадать, как поведет себя пилот в момент жесточайшего нервного напряжения? Кто же знал, что капитан пропавшего в 2013 году малазийского Boeing тоже окажется самоубийцей? Следователи, которые пытаются разгадать загадку исчезновения самолета над индийским океаном, приходят к шокирующим выводам. Оказывается, пилот намеренно разгерметизировал салон и после того, как все пассажиры и экипаж погибли, продолжил вести самолет с мертвыми пассажирами - так продолжалось на протяжении нескольких часов. И только когда у него стало заканчиваться топливо, он направил самолет в Индийский океан. Однако следствие еще не закончено, и какие будут окончательные выводы - мы сможем узнать позже.

Под влиянием колоссального стресса и психологической нагрузки во время полета может обостриться любое расстройство организма, считают психиатры. В России во врачебно-летную экспертную комиссию психологи были включены еще в конце 90-х годов. Благодаря им, пилотов с выявленными расстройствами психики немедленно отстраняют от полетов. Кроме того, все пилоты проходят обязательный стартовый медицинский контроль. Он позволяет проверить экипаж не только на наличие в крови алкоголя и наркотических средств, но также обнаружить признаки простого ОРВИ, даже если сам пилот пока чувствует себя хорошо.

Череда инцидентов в воздухе заставляет всерьез задуматься о том, что же происходит на большой высоте, за закрытыми дверями кабин экипажа на борту самолетов, переполненных пассажирами, которые доверяют пилотам свою жизнь?

Пилот авиакомпании United Airlines опоздала на рейс и явилась в гражданской одежде и спортивной кепке. Выйдя к пассажирам, женщина сообщила всем по громкой связи, что если они не чувствуют себя в безопасности, то могут уходить.

Большой популярностью в сети пользовалось видео, героями которого стали пилоты и стюардесса, которая демонстрировала стриптиз прямо во время полета из Европы в Великобританию.

А недавно новостные агентства облетела новость, что во время посадки самолета в Шотландии второй пилот компании EasyJet запаниковал и покинул кабину воздушного судна. Инцидент произошел , когда самолет пошел на снижение. Командир корабля был вынужден самостоятельно совершать посадку. На борту лайнера находилось 148 человек. И это не единственный случай нервного срыва. Например, пилот авиакомпании Jet2 упал в обморок во время рейса.

Кто отвечает сегодня за безопасность наших полетов? И чем причина авиакатастроф последних лет? Не пропустите новый выпуск программы «Скрытые угрозы» 14 октября в 19.40 на телеканале «Звезда».