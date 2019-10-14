Под залпы артиллерийских орудий: как встречали Путина в Эр-Рияде

В Эр-Рияд прибыл Владимир Путин, это второй визит российского президента в Саудовскую Аравию. Сейчас наши страны переживают небывалый уровень сотрудничества, ожидается подписание соглашений о взаимных инвестициях на два миллиарда долларов.

Путина встретили под залпы артиллерийских орудий. Температура воздуха в Эр-Рияде - 35 градусов, но российский президент одет в строгий костюм с темным галстуком, согласно официальному протоколу государственного визита. Путин сел в отечественный лимузин Aurus, который занял место в гигантском кортеже. Во главе колонны находились легковые автомобили, далее - внедорожники, и только потом, в середине, машина президента России, окруженная почти двадцатью мотоциклистами.

Замыкали длинную вереницу еще десяток автомобилей, а всего в кортеже - почти полсотни транспортных средств. На улицах Эр-Рияда развешены флаги России и Саудовской Аравии. Государственные полотна - и в руках всадников, которые окружали Aurus Владимира Путина уже на территории королевского дворца.

Во дворце национальные гимны исполнил военный оркестр. Затем главы государств лично поприветствовали каждого участника делегаций - всего около двух сотен человек. Сначала прошли представители принимающей стороны. Президенту пожимали руку, королю - целовали. Потом наступила очередь российской делегации.

Вторая часть торжественной церемонии прошла в голубом зале - в роскошном просторном помещении собрались около пятидесяти представителей властей, деловых кругов обеих стран. Такое количество королевских почестей для президента России подразумевает высший статус визита - государственный.

«Ваше Величество, я рад вновь посетить гостеприимную Саудовскую Аравию. Помню визит в вашу страну в 2007 году. Ценим ваш личный вклад, Ваше Величество, в продвижении многопланового российско-саудовского взаимодействия. Результативным стал ваш первый в истории визит в Россию в октябре 2017 года - достигнутые тогда договоренности успешно реализуются», - заявил Путин.

В этот раз подписывается новый объемный пакет соглашений между двумя странами на сумму около двух миллиардов долларов. Одна из крупнейших сделок в области авиализинга - на семьсот миллионов. Также заключаются договоренности в сфере железных дорог и нефтехимии. Важны и сами переговоры глав государств, будут обсуждаться темы, позиции по которым у России и Саудовской Аравии отличаются. Например, власти арабской страны уверены, что за атакой дронов на ее нефтяные объекты стоит Иран, а Владимир Путин призывает не делать поспешных выводов.

Расходятся у президента и короля взгляды по Сирии. Королевство с первых дней войны призывало Башара Асада уйти и активно поддерживало борющиеся с ним группировки. Россия же выступила гарантом сохранения Асадом контроля над страной. Зато положительно сказалась на взаимоотношении России и Саудовской Аравии сделка ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть за счет сокращения добычи.

Каждую сделку, заключенную между государствами, встречают аплодисментами. Документами обмениваются лично руководители ведомств. Все собравшиеся в строгих костюмах темных цветов. Единственной женщиной в составе российской делегации является министр здравоохранения Вероника Скворцова, она надела максимально закрытый традиционный наряд абайя и покрыла голову черной шалью. Впереди в рамках визита Владимира Путина предусмотрено его участие в первом заседании Российско-саудовского экономического совета и беседа с наследным принцем.

Завершилась встреча традиционным обменом подарками. Президент подготовил для монарха королевский сувенир - редчайшего камчатского кречета.