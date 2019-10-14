В Саудовской Аравии к Путину выстроилась очередь пожать руку

Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом. В королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из представителей саудовского двора, ожидающих рукопожатия с президентом.

Российский лидер второй раз с 2007 года посещает Саудовскую Аравию с государственным визитом. В Королевстве уже называют визит Путина историческим.

Глава государства намерен обсудить с саудовскими коллегами как двустороннюю повестку, так и проблемы всего Ближнего Востока и Северной Африки.

Во время встречи лидеры обменялись подарками. Путин передал королю Сальману редчайшего краснокнижного камчатского кречета. А лидер Саудовской Аравии, в свою очередь, вручил российскому президенту картину.