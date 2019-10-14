Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей въезд на Украину

Наташа Королева опубликовала обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию Украины. Видеопросьбу певица разместила в Instagram и сопроводила ее роликом со своей плачущей бабушкой.

Бабушка певицы умерла в 2017 году в Киеве. Тогда, Служба безопасности Украины в виде исключения разрешила Королевой въезд в страну во время похорон.

«Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало!», - написала певица.

Сейчас артистка отмечает, что не может попасть на могилу к своей бабушке.

По словам Королевой, к власти на Украине пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди и она выражает надежду, что многое изменилось в лучшую сторону.

Певица направила на имя Зеленского письмо «с просьбой отменить сфабрикованное дело и позволить въезд на историческую родину».

СБУ Украины запретила Королевой въезд в страну в октябре 2016 года.