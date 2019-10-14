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Россия полностью перешла на «цифру»

Александра Арсентьева
17:32 14.10.2019
Для цифрового вещания задействованы пять космических аппаратов. Теперь на всей территории России телезрители могут в высоком качестве смотреть 20 каналов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Россия полностью перешла на цифровое телевидение. Во всех регионах страны сегодня официально прекратилось аналоговое эфирное вещание.

Церемония перехода на «цифру» состоялась в российском Центре управления полетами. На связь с ЦУП вышел космонавт Александр Скворцов, который сейчас находится на МКС. Нажав на символическую кнопку на ноутбуке, Скворцов завершил целую телевизионную эпоху.

Для цифрового вещания задействованы пять космических аппаратов. Теперь по всей стране зрители могут бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве.

Если передатчик аналогового вещания транслировал сигнал от каждого телеканала (один канал - одна частота), то сейчас цифровое вещание подразумевает прием пакета каналов - мультиплекс на одной частоте.

Переход на цифровое вещание проводился по всей территории России. Сегодня прошел последний этап перехода на «цифру».

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