Мать убитой саратовской школьницы Лизы Киселевой обратилась к жителям города

Мама убитой в Саратове школьницы Лизы Киселевой записала видеообращение, в котором благодарит всех неравнодушных людей, кто поддерживал ее семью.

«Я хочу сказать отдельно и каждому спасибо, пожать руку, обнять и сказать: “Ты был важен, ты был рядом. Спасибо!”», - сказала Елена.

Женщина также отметила, что в этот момент почувствовала сплоченность не только всего города, но и всей страны.



Елена обратилась к местным властям с просьбой сделать безопасный проход в школу, где училась ее дочь

Напомним, что 9 октября девочка отправилась в школу и пропала. Ее обнаружили убитой в одном из гаражей по дороге в учебное заведение вечером следующего дня.



Подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый за изнасилование и развратные действия, житель Саратова Михаил Туватин на допросе сознался в убийстве ребенка. В ближайшие два месяца он будет находиться под стражей.