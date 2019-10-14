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Мать убитой саратовской школьницы Лизы Киселевой обратилась к жителям города

Светлана Головина
17:07 14.10.2019
Елена Киселева записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города за помощь и сопереживание.
© Видео: Городская Среда Саратов © Фото: Городская Среда Саратов

Мама убитой в Саратове школьницы Лизы Киселевой записала видеообращение, в котором благодарит всех неравнодушных людей, кто поддерживал ее семью.

«Я хочу сказать отдельно и каждому спасибо, пожать руку, обнять и сказать: “Ты был важен, ты был рядом. Спасибо!”», - сказала Елена.

Женщина также отметила, что в этот момент почувствовала сплоченность не только всего города, но и всей страны.

Елена обратилась к местным властям с просьбой сделать безопасный проход в школу, где училась ее дочь

Напомним, что 9 октября девочка отправилась в школу и пропала. Ее обнаружили убитой в одном из гаражей по дороге в учебное заведение вечером следующего дня.

Подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый за изнасилование и развратные действия, житель Саратова Михаил Туватин на допросе сознался в убийстве ребенка. В ближайшие два месяца он будет находиться под стражей.

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