Беспорядки в Каталонии: протестующие блокируют движение поездов до аэропорта Барселоны

Сторонники независимости Каталонии от официального Мадрида заблокировали дороги и железнодорожные пути, следующие в аэропорт Барселоны. Митингующие перекрыли пригородные ж/д пути в провинции Жирона, Сельра и в других частях Каталонии.

По данным местных СМИ, железнодорожная компания Renfe приостановила движение поездов из-за угроз радикалов о блокаде путей.

Другие радикалы призывают занять международный аэропорт Эль-Прат - второй по пассажиропотоку в Испании. В аэропорту испанская полиция ужесточила проверки документов у пассажиров.

Беспорядки начались после обвинительного приговора политикам, который вынес Верховный суд Испании. Они организовали и провели незаконный референдум о независимости в 2017 году. 100 лет тюрьмы получили в сумме 12 политиков.

Первого октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава Испании. На проведенном референдуме о независимости 90% проголосовавших высказались за развод Барселоны с Мадридом.

Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты.