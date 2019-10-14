Новак: качество топлива на российских автозаправках улучшилось

Ситуация с качеством топлива на российских автозаправках улучшается. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

«Я думаю, что на большинстве заправок таких проблем нет, потому что они принадлежат именно вертикально-интегрированным компаниям», - заявил Новак в интервью телеканалу НТВ.

При этом он добавил, что на многих частных заправках наблюдалась такая проблема.

По словам министра, в настоящее время в этом направлении проводится большая работа, на правительственном уровне создана спецкомиссия, которая занимается этими вопросами, осуществляет проверки и вводит штрафные санкции, сообщает РИА Новости.