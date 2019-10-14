Новак: качество топлива на российских автозаправках улучшилось
По словам министра, на правительственном уровне создана спецкомиссия, которая в том числе осуществляет проверки и вводит штрафы.
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Ситуация с качеством топлива на российских автозаправках улучшается. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.
«Я думаю, что на большинстве заправок таких проблем нет, потому что они принадлежат именно вертикально-интегрированным компаниям», - заявил Новак в интервью телеканалу НТВ.
При этом он добавил, что на многих частных заправках наблюдалась такая проблема.
По словам министра, в настоящее время в этом направлении проводится большая работа, на правительственном уровне создана спецкомиссия, которая занимается этими вопросами, осуществляет проверки и вводит штрафные санкции, сообщает РИА Новости.
«Сейчас ситуация гораздо лучше, чем была раньше, тем не менее, такая работа продолжается», - сказал Новак.