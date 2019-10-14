СМИ: Заворотнюк перевели в реабилитационный центр из-за отсутствия прогресса в лечении
Как утверждает Mash, у актрисы практически атрофированы мышцы.
© Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press
Анастасия Заворотнюк была переведена в реабилитационный центр, сообщает Mash. По информации журналистов, это было сделано, поскольку у актрисы нет прогресса в лечении опухоли.
Как уточняет Mash, артистка пробыла в Европейском медицинском центре примерно месяц, но после отсутствия положительной динамики консилиум врачей принял решение выписать ее.
Если верить информации паблика, у актрисы практически атрофированы мышцы, а состояние сопора стало критическим. Официально врачи и семья Заворотнюк данные сведения не подтверждали.
Сейчас, по сведениям Mash, врачи пытаются избежать того, чтобы актриса впала в глубокую кому.