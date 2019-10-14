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Волшебное средство спасения: как попытаться выжить в падающем самолете

Татьяна Полуказакова
15:48 14.10.2019
Есть ли способ спасения при авиакатастрофах, а если нет, возможно ли его создать - смотрите в новом выпуске «Скрытых угроз».
Волшебное средство спасения: как попытаться выжить в падающем самолете
© Фото: Shane Kell, Pexels

На протяжении 100 лет человечество сталкивается с проблемой гибели людей в авиакатастрофах. Решить проблему выживания в случае возникновения нештатной ситуации на борту пытаются многие конструкторы по всему миру. Первую систему спасения пассажиров начали тестировать уже в начале 1930-х годов в США. По сигналу тревоги пассажиры продевали руки в плечевые обхваты и застегивали крепления, после чего пилот открывал под ногами путешественников люки, через которые кресла выпадали из самолета и спускались на индивидуальных парашютах, которые в свернутом состоянии хранились в их спинках. Но испытания такой системы спасения в США практического применения не получили: вероятность спасения оценивалась лишь в 15-20%.

В 2006 году российскими изобретателями был предложен проект для спасения пассажиров с помощью парашютно-реактивных систем, которые использовались в военно-воздушных войсках СССР с середины 1970-х годов. С помощью этих систем боевая машина десанта, сброшенная с Ил-76 или Ан-12, опускается на купольной системе. Для этой цели внутрь фюзеляжа пассажирского самолета предлагалось помещать отсеки на 56 кресел. Каждый из них должен быть оборудован парашютно-реактивной системой.

Систему капсульного отстрела запатентовал еще 20 лет назад Гамид Халидов. Принципиальное отличие системы было в том, что изобретатель из Дагестана применял для отстрела отсеков от фюзеляжа удлиненные кумулятивный заряды. Они позволяли за долю секунды освободить отсеки, и обеспечить вывод парашюта и мягкую посадку.

© ТРК "Звезда"

Самую необычную систему спасения пассажиров придумал Александр Балан. Выпускник молдавского политеха в 2014 году всколыхнул мировое научное сообщество своим изобретением, за которым, как утверждает сам изобретатель, уже выстраиваются очереди из клиентов, обещающих создателю миллиарды долларов.

Свою систему безопасности молдавский инженер назвал SIAAB1 и SIAAB2. Первая система SIAAB1 - это специальное вещество, похожее на песок, формула которого строго засекречена. При аварии эта смесь впрыскивается в керосин и превращает топливо в твердое вещество, не позволяя произойти взрыву и пожару.

«В принципе у нас и на боевых самолетах и вертолетах в некотором роде аналог такой системы используется. То есть мы заполняем топливные баки специальной полиуретановый смесью, которая не дает возможность воспламениться парам в баках керосина», - объясняет заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Вторая система SIAAB2 представляет собой гибрид жидкого и пенистого веществ, находящийся в титановых капсулах. При аварии самолета вещество распыляется и увеличивается в 416 раз, создавая вокруг пассажиров своеобразный кокон. На это системе понадобится всего лишь 8 секунд. Кокон не позволяет двигаться пассажиру и при сильном ударе сохраняет человеку жизнь. Через 30 секунд вещество опять превращается в жидкость. Формула вещества засекречена. Известно лишь, что оно имеет едковатый запах, но совсем безвредно для глаз и кожи человека.

«Я думаю, что практически это нельзя применить в больших масштабах. Но где гарантия, что вот эти доли секунды, которые он работает, не порвет виолы, трахею, бронхи, сосуды не повредит организма. И это будет являться, может быть, первопричиной гибели человека, а не то, что его защитит вот эта подушка безопасности», - сомневается Владимир Попов.

На сегодняшний день все эксперты сходятся в одном: те идеи, которые предложены изобретателями на сегодня считаются просто фантастическими. Помимо того, что самолет утяжеляется, полет становится непомерно дорогим.

«Системы спасения для больших самолетов нет и не будет никогда. Для малых есть. Для четырехместных самолетов мы сделали парашютную систему спасения - нормально спасает. А дальше это невозможно», - уверен заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор, Герой России Магомед Толбоев.

Возможно ли создать волшебное средство спасения? А также в чем причина авиакатастроф последних лет? И какие самолеты самые безопасные? Не пропустите новый выпуск программы «Скрытые угрозы» 14 октября в 19.40 на телеканале «Звезда».

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