Опубликовано видео с места гибели в ДТП мэра Абакана
Николай Булакин погиб в результате аварии в Красноярском районе. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.
© Видео: Телеканал "360" © Фото: Телеканал "360"
Мэр города Абакана Николай Булакин скончался в результате травм, полученных в ДТП в Красноярском крае в районе Минусинска.
На видео, оказавшемся в распоряжении телеканала «360», видно, что автомобиль Ford Explorer съехал с дороги и врезался в дерево.
Подробности происшествия выясняются. На месте работают специалисты.
Булакину было 66 лет, он возглавлял Абакан с 1995 года.