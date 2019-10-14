Опубликовано видео с места гибели в ДТП мэра Абакана

Мэр города Абакана Николай Булакин скончался в результате травм, полученных в ДТП в Красноярском крае в районе Минусинска.

На видео, оказавшемся в распоряжении телеканала «360», видно, что автомобиль Ford Explorer съехал с дороги и врезался в дерево.

Подробности происшествия выясняются. На месте работают специалисты.

Булакину было 66 лет, он возглавлял Абакан с 1995 года.