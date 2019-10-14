СК задержал четырех новых фигурантов дела о беспорядках 27 июля

Следственный комитет установил еще шестерых участников несанкционированной акции 27 июля. Четверо из них задержаны, двое в настоящее время скрываются от следствия.

В публикации на официальном сайте ведомства СК называет имена четверых задержанных: это Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов.

По версии следствия, во время акции 27 июля Лесных и Мартинцов напали на одного из сотрудников Росгвардии и повалили его на тротуар, а Леснов, помимо этого, нанес другому правоохранителю удар ногой.

Баршай, в свою очередь, напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину, добавили в СК.

Емельянов же, уточнили в комитете, силой удерживал росгвардейца, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

«Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий», - отметили в ведомстве.

В отношении всех четверых задержанных возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По местам их проживания были проведены обыски.