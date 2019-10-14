Правительство разработает план по обеспечению Дальнего Востока высокоскоростным интернетом
Предложения должны быть разработаны правительством до февраля 2020 года.
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По итогам заседания президиума Государственного совета, которое состоялось 4 сентября, президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений правительству. Одно из них касается разработки плана по обеспечению Дальнего Востока высокоскоростным интернетом.
«Правительству Российской Федерации: представить предложения по обеспечению до 2024 года широкополосным доступом к сети "Интернет" домохозяйств и социально-значимых организаций на территории Дальневосточного федерального округа, включая малочисленные и труднодоступные населенные пункты», - говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.
Предложения должны быть представлены до 1 февраля 2020 года.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.