Правительство разработает план по обеспечению Дальнего Востока высокоскоростным интернетом

«Правительству Российской Федерации: представить предложения по обеспечению до 2024 года широкополосным доступом к сети "Интернет" домохозяйств и социально-значимых организаций на территории Дальневосточного федерального округа, включая малочисленные и труднодоступные населенные пункты», - говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.

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