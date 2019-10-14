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С высоты птичьего полета: опубликовано видео нового саркофага над Чернобыльской АЭС

Валентина Пескова
01:53 14.10.2019
Ролик разместил на своей странице в соцсети Европейский банк реконструкции и развития.
© Видео: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Facebook © Фото: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Facebook

В новом видеоролике, сделанном с помощью коптера, можно хорошо рассмотреть новый саркофаг, который возведен над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Блок АЭС был разрушен в 1986 году в результате масштабной аварии.

Видеозапись опубликовал Европейский банк реконструкции и развития на своей странице в Facebook. На кадрах четко видны особенности конструкции нового саркофага.

Постоянный саркофаг на АЭС был введен в эксплуатацию 10 июля 2019 года. Данная арка-укрытие входит в список 50 самых влиятельных проектов за прошедшие 50 лет по данным «Страна.ua».

Новый всплеск интереса к катастрофе на Чернобыльской АЭС вызвал сериал HBO «Чернобыль», после показа которого в этом году был установлен новый рекорд посещаемости Чернобыльской зоны. За восемь месяцев ее посетили 74 671 турист.

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