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Симоньян прокомментировала пост Трампа, в котором он процитировал ведущего RT

Дарья Муромова
14:15 14.10.2019
Ранее Трамп опубликовал на своей странице слова ведущего Джона Кириаку об информаторе, который рассказал о переговорах президентов США и Украины.
Симоньян прокомментировала пост Трампа, в котором он процитировал ведущего RT
© Фото: ТРК "Звезда"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на пост президента США Дональда Трампа в Twitter, в котором он процитировал слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку.

«Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа», - цитирует RT Симоньян, которая прокомментировала ситуацию в своем канале.

Ранее Трамп опубликовал на своей странице слова ведущего Джона Кириаку об информаторе, который рассказал о переговорах президентов США и Украины.

«На мой взгляд, это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей. Для настоящих разоблачителей это оскорбление. Настоящие разоблачители готовы к тому, что перевернется вся их жизнь», - процитировал Трамп журналиста.

Сам Кириаку был поражен, увидев пост американского лидера.

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