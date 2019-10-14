Симоньян прокомментировала пост Трампа, в котором он процитировал ведущего RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на пост президента США Дональда Трампа в Twitter, в котором он процитировал слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку.

«Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа», - цитирует RT Симоньян, которая прокомментировала ситуацию в своем канале.

Ранее Трамп опубликовал на своей странице слова ведущего Джона Кириаку об информаторе, который рассказал о переговорах президентов США и Украины.

«На мой взгляд, это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей. Для настоящих разоблачителей это оскорбление. Настоящие разоблачители готовы к тому, что перевернется вся их жизнь», - процитировал Трамп журналиста.

Сам Кириаку был поражен, увидев пост американского лидера.