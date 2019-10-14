Лавров рассказал, что хотел поступить в МИФИ, а не в МГИМО

Сергей Лавров в интервью для документального фильма в честь 75-летия МГИМО признался, что на подаче документов в МГИМО настояла его мать, так как вступительный экзамен там проходил раньше, чем в МИФИ.

«Ради бога, если ты хочешь идти в МИФИ - иди в МИФИ, но в МИФИ, как и в большинстве других вузов, экзамены 1 августа, а в МГИМО - 1 июля. Что тебе стоит?» - процитировал ее Лавров в интервью Первому каналу.

Сегодня, 14 октября, Московский государственный институт международных отношений празднует 75-летний юбилей. Он был основан в 1944 году.