Путин подарит королю Саудовской Аравии редчайшего камчатского кречета
В нашей стране таких птиц осталось всего несколько тысяч.
© Видео: Дмитрий Смирнов, Twitter © Фото: Дмитрий Смирнов, Twitter
Владимир Путин подарит королю Саудовской Аравии краснокнижного сокола - редчайшего камчатского кречета.
При рождении птица получила имя Альфа, ее назвали в честь Полярной звезды.
В России таких кречетов осталось всего несколько тысяч, сообщает «Интерфакс».
Путин впервые за 12 лет и во второй раз в истории отношений РФ и Саудовской Аравии приехал в королевство.