В России расширен список жизненно необходимых лекарств

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств с начала следующего года увеличится на 23 позиции, в него войдут 758 препаратов.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он пояснил, что в список включены «современные, эффективные, востребованные препараты».

Он отметил, что перечень лекарств, которые могут получать льготники, также становится больше, дополнен список дорогостоящих препаратов.

«Они достаточно дорогие, но в них особенно нуждаются люди с орфанными заболеваниями», - пояснил глава правительства.

Медведев добавил, что власти ведут системную работу над тем, чтобы препараты, которые поступают в продажу или выдаются тем, кто в них нуждается, отвечали всем критериям.