Самолет канадских ВВС разбился в США

В американском штате Джорджия потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor. Он должен был принимать участие в авиашоу в Атланте.

Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), инцидент произошел у города Брукс на безлюдной территории в 13.30 по местному времени. Пилот успел катапультироваться, поэтому никто не пострадал.

После случившегося выступление пилотажной группы Snowbirds («Снегири») в Атланте отменили, передает CBC. Как отметили в Королевских ВВС Канады, о причинах крушения пока говорить рано.