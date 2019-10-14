Исторический визит: Путин прилетел в Саудовскую Аравию

В Эр-Рияд прибыл Владимир Путин. Президент впервые за 12 лет и во второй раз в истории отношений Российской Федерации и Саудовской Аравии посетил королевство.

Путин на переговорах с королем Сальманом Аль Саудом обсудит двустороннее сотрудничество, а также вопросы, которые касаются актуальной международной повестки.

Также российский президент примет участие в первом заседании Российско-саудовского экономического совета. По результатам будет подписан большой пакет соглашений на сумму почти в два миллиарда долларов. В центре внимания Путина и Сальмана Аль Сауда окажется ситуация на Ближнем Востоке. Она обострилась в результате турецкой операции против курдов в Сирии.